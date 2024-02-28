مغمورة تحت مياه البحر قبل ملايين السنين.. ماذا تعرف عن جبال القهر بجازان؟

وبناءً على الدراسة التي قام بها عضو هيئة التدريس بقسم الأحياء في كلية العلوم بجامعة جازان الدكتور زراق بن عيسى الفيفي في تلك المنطقة، فقد أوضح أن الشواهد الجيولوجية الملاحظة في جبال القهر تدلّ على أنها ربما كانت مغمورة تحت مياه البحر، مستشهدًا بوجود بقايا العديد من الهياكل والأحافير لكائنات بحرية مثل المراجين الحجرية، وأصداف لقواقع بحرية ملتصقة على الصخور والتي تعيش عادة في أعماق البحار والمحيطات، إلى جانب العثور على ترسبات كلسية عند قاعدة الهياكل المرجانية، وأيضا وجود بعض الترسبات لحبيبات الملح البحري في بعض الأماكن من الطبقات الرسوبية، وكذلك ظهور الجبال على هيئة أشكال مخروطية يتخللها أخاديد عميقة وسحيقة، مع وجود خطوط منتظمة على هيئة أخاديد دائرية محيطة بالجبال، كل أخدود دائري ربما يمثل حقبة زمنية.