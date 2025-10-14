بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة

في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، سلّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور أول موقع استثماري لتربية وإنتاج الخيل لصالح إحدى الشركات المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الخيل ودعم التنمية المستدامة للأنشطة البيئية والزراعية.