بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة

في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، سلّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور أول موقع استثماري لتربية وإنتاج الخيل لصالح إحدى الشركات المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع الخيل ودعم التنمية المستدامة للأنشطة البيئية والزراعية.
ويقع المشروع جنوب شرق مدينة الرياض ضمن المواقع التابعة للوزارة، ويهدف إلى تربية وإنتاج الخيل الأصيلة وتطوير المرافق والخدمات الداعمة لها وفق أعلى المعايير المعتمدة، بعائد استثماري يبلغ 7.5 ملايين ريال.
وأوضح المنصور أن المشروع يمثل انطلاقة نوعية لتعزيز مكانة منطقة الرياض كمركز متطور لتربية وإنتاج الخيل، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتوسيع قاعدة الاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الفروسية في المملكة بما يواكب رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن فرع الوزارة بالمنطقة سيواصل متابعة تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أهدافه التنموية والبيئية، ودعم جهود الدولة في تطوير صناعة الخيل بما يعزز مكانة المملكة عالميًا في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توطين تقنيات تربية وإنتاج الخيل وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.