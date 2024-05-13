معًا نكافح التسول.. "الأمن العام" يضبط عددًا من المتسولين بجازان

أسفرت جهود الجهات الأمنية بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسولين، وفي منطقة جازان على وجه الخصوص؛ عن ضبط عدد من المتسولين مارسوا التسول أمام المحال التجارية وفي الطرقات العامة والإشارات.
وتم رصد وضبط رجل من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الإشارات المرورية.
وأضاف حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط رجل وامرأتين من الجنسية نفسها، يقومون بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.
ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 في كل من مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.