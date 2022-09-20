في حائل.. "الثقافة" تنظّم مهرجان "أجا وسلمى" لإحياء الفنون والتقاليد التراثية 29 سبتمبر

ويقدم المهرجان عرضًا هولوجراميًّا يحكي أسطورة أجا وسلمى التاريخية، وعروضًا ضوئية على الكثبان الرملية والجبال المحيطة، ومعرضًا رقميًّا، إضافةً إلى حضور للمنسوجات الخاصة بالبيئة الحائلية والصحراوية، والحِرَف اليدوية، وصور ومعروضات من الآثار التاريخية، والأدوات الفنية.