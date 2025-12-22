شركة هيونداي موتور تُعيّن طارق مسعد رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لمقرها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا

من جهته، صرح السيد مسعد: "إنه لشرف لي أن أتولى هذه المسؤولية في هذا الوقت المحوري لشركة هيونداي موتور، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً فريدة للابتكار والنمو. وسنعمل، بالتعاون مع شركائنا وشبكة موزعينا الواسعة، على ترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق من خلال منتجات وخدمات متطورة مصممة خصيصًا لتناسب متطلبات الأسواق المحلية، مع تعزيز حضورنا الإقليمي. ستواصل شركة هيونداي موتور خططها الطموحة لإنشاء مراكز تصنيع في الشرق الأوسط، مع مصانع تجميع في مصر وقريباً في الجزائر، بالإضافة إلى مشروعها الصناعي الرائد في المملكة العربية السعودية".