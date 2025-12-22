شركة هيونداي موتور تُعيّن طارق مسعد رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لمقرها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم عن تعيين طارق إسماعيل مسعد رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لمقرها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، اعتبارًا من 1 يناير 2026.
سيتولى السيد مسعد، في منصبه الجديد، قيادة استراتيجيات وعمليات علامات هيونداي وجينيسيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيرفع تقاريره مباشرةً إلى خوسيه مونيوز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور. ويخلف السيد مسعد برايان بارك، الذي رُقّي مؤخرًا إلى منصب نائب الرئيس الأول، والذي سيتولى منصب المدير التنفيذي للعمليات في هيونداي موتور الهند. يمثل هذا التعيين علامة فارقة في تاريخ شركة هيونداي موتور، حيث يصبح السيد مسعد أول قيادي تنفيذي عربي يتولى قيادة مقر إقليمي للشركة العالمية.
وبهذه المناسبة، صرح خوسيه مونيوز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور، قائلاً:
"إن معرفة طارق العميقة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب خبرته الواسعة وقيادته المتميزة، ستلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهدافنا الطموحة للنمو في منطقة ديناميكية وسريعة التطور وتزخر بفرص هائلة. وأنا على ثقة بأن طارق سيعزز مكانتنا في الأسواق الاستراتيجية، مع ضمان تقديم تجارب استثنائية للعملاء، بما يتماشى مع جوهر علاماتنا التجارية."
من جهته، صرح السيد مسعد: "إنه لشرف لي أن أتولى هذه المسؤولية في هذا الوقت المحوري لشركة هيونداي موتور، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً فريدة للابتكار والنمو. وسنعمل، بالتعاون مع شركائنا وشبكة موزعينا الواسعة، على ترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق من خلال منتجات وخدمات متطورة مصممة خصيصًا لتناسب متطلبات الأسواق المحلية، مع تعزيز حضورنا الإقليمي. ستواصل شركة هيونداي موتور خططها الطموحة لإنشاء مراكز تصنيع في الشرق الأوسط، مع مصانع تجميع في مصر وقريباً في الجزائر، بالإضافة إلى مشروعها الصناعي الرائد في المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "نعرب عن تقديرنا العميق لثقة عملائنا وولائهم، ونؤكد التزامنا بتقديم تجارب استثنائية وتعزيز علاقات متينة مع المجتمعات التي نخدمها."
يُذكر أن السيد طارق مسعد قيادي تنفيذي مخضرم يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في الشركات متعددة الجنسيات وإدارة المشاريع والبرامج التنفيذية الاقليمية الكبرى واسعة النطاق، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس المرموقة بالقاهرة. وقد انضم إلى المقر الإقليمي لشركة هيونداي موتور في عام 2023 مديرًا للاستراتيجية والتخطيط، قبل أن يُرقى إلى منصب مدير ادارة المبيعات والتخطيط في أوائل عام 2025.