محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تشترط ترقيم الماشية لمنح تصريح الرعي

وفي ذات السياق، شددت الهيئة على المنع التام لأنشطة الصيد والاحتطاب في جميع مناطق المحمية، مع وجوب الالتزام بالأنظمة والقوانين والابتعاد عن الممارسات التي تُلحق الضرر بالبيئة، وفي حال المخالفة سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة، ولوائحها التنفيذية.