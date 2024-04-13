الباحة.. الأمطار تكسو جبال وسهول المنطقة بغطاء نباتي كثيف وحشائش غنية

وتشكل الأمطار الموسمية الغزيرة أهم مصدر لري وتنمية الغطاء النباتي في المنطقة؛ مما جعلها ضمن المناطق - على مستوى المملكة- التي تحتوي على مساحات غطاء نباتي من الغابات المحلية، التي تغلب عليها الأشجار المعمرة مثل: "العرعر" و"الزيتون البري" و"السمر" و"السدر" و"الطلح" و"الأثل".