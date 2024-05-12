العالمي يزيد الراجحي يُوسع فارق الصدارة في الترتيب العام في بطولة السعودية تويوتا

توُّج البطل العالمي يزيد بن محمد الراجحي بطلاً لرالي تبوك تويوتا في نسخته الثانية والذي شكل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2024 بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في الفترة ما بين 08 و11 من شهر مايو الجاري.
وسجل البطل السعودي، الراجحي أسرع الأوقات في المرحلة الأولى والثانية اللتين تميزتا بمساراتها التقنية وبصعوبة الملاحة محققاً المركز الأول في الترتيب العام للسائقين لأعلى فئة آلتيميت بزمن إجمالي قدره 03:30.39ساعة بعد اجتيازه مسافة 807 كيلومتر على متن سيارة تويوتا هايلوكس وبتحضير من فريق أوفر درايف البلجيكي.
وبعد أن بدأ يزيد الراجحي حملته الناجحة للدفاع عن لقبه الوطني بفوز ساحق في حائل، استمر في تحقيق الإنجازات وتألقه في رالي تبوك الورد. بصحبة ملاحه المتميز تيمو غوتشالك، تمكن يزيد من السيطرة على المسارات والفوز بأسلوب استثنائي.
لم يكتفِ بالفوز فحسب، بل نجح أيضًا في توسيع الفارق في النقاط في سباق البطولة، مؤكدًا بذلك تفوقه وبراعته اللا مثيلة في عالم رياضة المحركات. إن هذا الإنجاز ليس فقط فوزًا، بل هو بيانٌ قويٌ عن قدراته الاستثنائية وإرادته الصلبة في مواجهة التحديات وتحقيق النجاحات في الراليات.
ففي اليوم الأول، تمكن سفير رياضة المحركات السعودية، الراجحي من تسجيل أسرع توقيت في المرحلة التأهيلية (القسم الأول من المرحلة الأولى) مسجلاً 5 دقيقة و50 ثانية بـمسافة 7 كيلومتراً ليتصدر بذلك قائمة المشاركين في فئة السيارات. بعدها اجتمع السائقون العشر الأُوَّل في مقر الرالي لكي يتمكنوا من اختيار مراكز هم للانطلاق للمرحلة الأولى، واختار الراجحي الانطلاق من المركز العاشر.
وأما في اليوم الثاني من المنافسة، أثبت سفير رياضة المحركات والأسطورة الحية، الراجحي الفوز بالمرحلة الأولى التي جرت مجرياتها في تبوك بعد أن انطلق من المركز العاشر مسجلاً زمناً قدره 02 ساعة و 12 دقيقة و39 ثانية بمسافة 245 كيلومتر خاضعة للسرعة على مسارات تقنية.
وأما في اليوم الثالث والأخير، تمكن أيقونة المحركات السعودية من مواصلة الانتصارات بعد أن فتح المسار أماما المشاركين في المرحلة الثانية من رالي تبوك تويوتا الذي كان أقصر من المرحلة السابقة محققاً فوزاً ساحقاً في المرحلة الأخيرة مستعرضًا مهاراته الرائعة على المسارات التقنية متحدِّيًا السرعة، ومثبتًا أنه الأفضل دائمًا بجانب ملاحه تيموغوتشالك من دون أي صعوبات او مشاكل في السيارة.
بانتصاره الساحق، يستمر العالمي السعودي، يزيد الراجحي، في نحت تاريخه بأحرف من ذهب، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى قائمة إنجازاته الرائعة. فبعد هذا الانتصار المذهل، يرتفع رصيد الراجحي في عدد الراليات التي فاز بها على أرض الوطن، منذ انطلاقة البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.
قال البطل يزيد الراجحي، الذي توج بالنسخة الثانية من رالي تبوك-تويوتا، ببهجة وفخر متناهيين: "أولاً وقبل كل شيء، أريد أن أعبر عن شكري العميق لجميع أهالي تبوك، على دعمهم اللا محدود واستقبالهم الرائع، وعلى تنظيمهم المتقن والمثالي لهذا الحدث الكبير. إن دعمهم المتواصل لرياضة المحركات لا يمكن أن يكون إلا مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لنا."
وأضاف بشغف وامتنان: "كما أود أن أشكر بكل امتنان سمو الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على جهوده الرائعة في تنظيم هذا الحدث المميز، الذي يمثل نقطة تحول مهمة في عالم رياضة المحركات في المملكة. ولا يمكنني نسيان شكري لشريكنا الرسمي، جميل، على دعمهم الكبير لنا، ولجميع محبي رياضة المحركات في المملكة."
"بالفعل، كان كل شيء مثالياً. إنه سباق لا يُنسى، حيث تمتزج التقنية بالإثارة بشكل لا مثيل له. المسارات كانت تحدٍّا فنياً حقيقياً، مما استدعى منا كل مهارتنا كملاحين وتركيزنا كسائقين."
"بالطبع، نحن سعداء للغاية بالمشاركة في هذا الرالي المميز في شمال غرب المملكة للمرة الثانية على التوالي، ونتطلع بشوق إلى العودة إليها في المواسم القادمة. والآن، نتطلع إلى الجولات الأخرى من البطولات العالمية التالية، باها اليونان ورالي الأرجنتين بحماس وتحدي جديدين".