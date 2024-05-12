العالمي يزيد الراجحي يُوسع فارق الصدارة في الترتيب العام في بطولة السعودية تويوتا

وأما في اليوم الثالث والأخير، تمكن أيقونة المحركات السعودية من مواصلة الانتصارات بعد أن فتح المسار أماما المشاركين في المرحلة الثانية من رالي تبوك تويوتا الذي كان أقصر من المرحلة السابقة محققاً فوزاً ساحقاً في المرحلة الأخيرة مستعرضًا مهاراته الرائعة على المسارات التقنية متحدِّيًا السرعة، ومثبتًا أنه الأفضل دائمًا بجانب ملاحه تيموغوتشالك من دون أي صعوبات او مشاكل في السيارة.