"دهانات الجزيرة" تُقيم حفل إفطار رمضاني

أقامت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حفل إفطار رمضاني يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 في فندق فيرمونت الرياض، بهدف تعزيز روح التآخي والترابط الاجتماعي بين موظفيها.
وشهد الحفل حضور الرئيس التنفيذي الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، بالإضافة إلى جميع منسوبيها من المدراء والموظفين في مدينة الرياض، والذين اجتمعوا وسط أجواء رمضانية استثنائية مُلئت بالحفاوة وحُسن الاستقبال، وتجسدت فيها روح المودة والإخاء.
وعكست هذه المبادرة التزام شركة "دهانات الجزيرة" بتعزيز الترابط الاجتماعي بين موظفيها وتعزيز روح الانتماء والتكافل في بيئة العمل، مما يُسهم بشكل كبير في تعزيز الأداء وتحقيق النجاح المشترك.
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.