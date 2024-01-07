"عمرة العالم".. رحلة دينية وتجربة ثقافية مميزة لأكثر من 180 معتمرًا من جنسيات مختلفة

غادر مستفيدو برنامج عمرة العالم والذي استمر لمدة 15 يومًا أرض المملكة عائدين إلى بلدانهم.
وشهد البرنامج تجارب دينية وتاريخية وثقافية مميزة للمعتمرين الذين شاركوا فيه، وتضمّن زيارة عدة مواقع مقدسة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، فضلاً عن برامج وفعاليات أخرى تعززت بها رحلة المعتمرين.
وبدأ برنامج عمرة العالم لهذا العام في منتصف شهر ديسمبر 2023 بزيارة مسجد قباء والروضة الشريفة في المدينة المنورة، استمتع المعتمرون خلالها بالسكينة والروحانية التي تملأ هذه المواقع المقدسة وأدوا صلواتهم وأذكارهم بهدوء وتأمل، ثم توجه المعتمرون إلى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، حيث تمكنوا من مشاهدة عملية طباعة المصحف والتعرف على تقنيات الطباعة الحديثة المستخدمة في هذا المجال.
ولم تكن هذه الزيارة تجربة دينية فقط، بل فتحت أيضًا أبواب التعرف على العمل الثقافي والتقني المتعلق بالمصحف الشريف.
بعد ذلك، قام المعتمرون بأداء مناسك العمرة في الحرم المكي الشريف، والتي وصفوها كتجربة روحانية تعزز شعورهم بالتواصل مع الله والتفرد بالعبادة.
واستكمل المعتمرون رحلتهم بزيارة المشاعر المقدسة ومشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم ومصنع الكعبة، واستمتعوا بالتعرف على تاريخ وأهمية هذه المشاعر والمشروعات المقدسة، وشاركوا في تجربة سقيا زمزم التي تعد من أبرز الأعمال الخيرية في الحج والعمرة.
ومن بين البرامج والفعاليات الأخرى التي شملها البرنامج، زيارة جدة واكتشاف جمال التراث الثقافي لهذه المدينة التاريخية، وكانت هذه الزيارة فرصة استكشاف جوانب الثقافة والتراث للمملكة.
واستضاف البرنامج لهذا العام 181 معتمرًا من جنسيات مختلفة من أوروبا وشرق آسيا وأمريكا.
بدورها، صرحت سارة بنت عصام المهيدب، المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية، قائلة: فخورون بالتطور الاستراتيجي الذي يشهده برنامج عمرة العالم، وسعداء بأن هذا التقدم انعكس على تجربة المعتمرين كاملة بدءًا من زيارتهم للمشاعر المقدسة وصولًا إلى تعرفهم بثقافة المملكة وتاريخها، ونطمح بالتعاون مع شركائنا بأن يعمل برنامج عمرة العالم، عاما بعد عام على تعزيز الروابط الإنسانية ونشر رسالة المملكة للعالم بأسره."
من جهته، قال المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة حياة الخيرية: "من الجميل أن نسهم ولو بالقليل لتحقيق رؤية مملكتنا في زيادة عدد المعتمرين وأن نرى الأثر الذي حققه برنامج عمرة العالم على المستفيدين وكيف عزز تواصلهم وأثرى معرفتهم الثقافية و الدينية، ونتطلع أن يستمر البرنامج بهذا الأثر عاماً بعد آخر.
وعبر الدكتور عبدالرحمن بن طلال المهلهل، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة حسن طاهر الخيرية، عن سعادته ببرنامج عمرة العالم لهذا العام قائلاً: سعداء بأن عمرة العالم عرّفت المعتمرين بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الحرمين، وعلى يقين بأن هذه الصورة سوف تنتقل للعالم وسيكون هؤلاء المعتمرين سفراء للمملكة في كل بقاع الأرض".
يُذكر أن برنامج عمرة العالم من تنظيم مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع والذي يقام منذ 2010 تحت مظلة وزارة الحج والعمرة، وفي نسخته هذا العام يقام بالتعاون مع مؤسسة حياة الخيرية ومؤسسة حسن طاهر الخيرية حيث تعاونوا جميعًا في تنظيم البرنامج وتوفير الدعم اللوجستي والتنظيمي اللازم لضمان تجربة مميزة ومريحة للمعتمرين، ومن جهتها قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد دعمها اللازم لضمان تنظيم سلس وناجح للمناسك.