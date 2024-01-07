"عمرة العالم".. رحلة دينية وتجربة ثقافية مميزة لأكثر من 180 معتمرًا من جنسيات مختلفة

بدورها، صرحت سارة بنت عصام المهيدب، المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية، قائلة: فخورون بالتطور الاستراتيجي الذي يشهده برنامج عمرة العالم، وسعداء بأن هذا التقدم انعكس على تجربة المعتمرين كاملة بدءًا من زيارتهم للمشاعر المقدسة وصولًا إلى تعرفهم بثقافة المملكة وتاريخها، ونطمح بالتعاون مع شركائنا بأن يعمل برنامج عمرة العالم، عاما بعد عام على تعزيز الروابط الإنسانية ونشر رسالة المملكة للعالم بأسره."