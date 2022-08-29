"الحياة الفطرية" و"السودة للتطوير" يوقعان مذكرة تفاهم

وأضاف: شراكتنا مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بدأت منذ العام الماضي عند إطلاق أكثر من 15 وعلاً جبلياً، حيث أنجبت 9 وعول جديدة، وستُسهم المذكرة في تعزيز هذه الشراكة التي تشمل دعم تسجيل بعض المواقع المتميزة في عضوية بعض القوائم الدولية الخاصة بالحياة الفطرية، حيث نسعى لترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية عن منطقة المشروع التي تزخر بطبيعة فريدة وبيئة غنيّة نعمل على حمايتها وتنميتها لتطوير وجهة جبلية فاخرة".