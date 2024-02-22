بجوائز مجموعها 37.6 مليون دولار.. النسخة الخامسة من بطولة "كأس السعودية" 2024 لسباقات الخيل تنطلق غدًا

وقال سموه: لقد أصبح "كأس السعودية" حدثًا بارزًا وأيقونة نجاح في المملكة على عدة أصعدة، حيث إنه لا يقتصر على جانب السباقات، بل تشاركه عناصر مختلفة؛ منها: الثقافية، والتجارية، والأزياء، والموضة، بالإضافة إلى الجانب الفني، كما أنه أداة تعريف، وجذب لتاريخ وثقافة المملكة بمختلف مناطقها، التي تتميز بتاريخ وحياة ثقافية متنوعة وشاملة.