بجوائز مجموعها 37.6 مليون دولار.. النسخة الخامسة من بطولة "كأس السعودية" 2024 لسباقات الخيل تنطلق غدًا

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تقام النسخة الخامسة من بطولة "كأس السعودية" 2024 لسباقات الخيل، يومي الجمعة والسبت 23 و24 فبراير الجاري، الذي يُعدّ أغلى حدث فروسي في العالم بجوائزه المالية التي تبلغ في مجموعها 37.6 مليون دولار.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بهذه المناسبة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما الكبير والمتواصل لهذا الحدث العالمي الذي سخّر سمو ولي العهد له جميع الإمكانات في سبيل استمرارية نجاحه، حتى أصبح محطة مهمة في روزنامة السباقات العالمية، ومحط أنظار كبار الملاك والمدربين والخيالة الدوليين.
وقال سموه: لقد أصبح "كأس السعودية" حدثًا بارزًا وأيقونة نجاح في المملكة على عدة أصعدة، حيث إنه لا يقتصر على جانب السباقات، بل تشاركه عناصر مختلفة؛ منها: الثقافية، والتجارية، والأزياء، والموضة، بالإضافة إلى الجانب الفني، كما أنه أداة تعريف، وجذب لتاريخ وثقافة المملكة بمختلف مناطقها، التي تتميز بتاريخ وحياة ثقافية متنوعة وشاملة.
وعدّ سموه هذه الرعاية الكريمة مصدر فخر ودليلًا على حرص القيادة ومتابعتها لجميع ما يهم أبناء المملكة، والإسهام في نشر ثقافتهم خارجيًا، مضيفًا: "إنه في هذا العام عبر النسخة الخامسة ينطلق "كأس السعودية" بشعار "القصة تبدأ من هنا".