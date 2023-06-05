"لتبقى" توصي بتثبيت درجة حرارة المكيف على 18 درجة مئوية

شددت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على أهمية إغلاق أجهزة المكيفات، عند مغادرة الغرفة، داعيةً إلى تعزيز ضوابط التعامل اليومي مع جهاز المكيف.
ودعت الحملة إلى أهمية اتباع النصائح والإرشادات الخاصة بالتعامل مع المكيف؛ لضمان تحقيق وفر في الطاقة المستخدمة، مشيرةً إلى أن الالتزام بهذه التعليمات ينعكس على فواتير الطاقة الكهربائية والصيانة أيضًا.
وقالت الحملة: إن هناك سلوكيات خاطئة، يرتكبها البعض، تؤدي إلى استهلاك أكبر للطاقة الكهربائية، ودعت عند شراء جهاز المكيف، إلى مراعاة تناسب قوة الجهاز، مع حجم الغرفة التي سيعمل فيها.
وأضافت: اختيار مكيف صغير لغرفة كبيرة يهلك المكيف، ويسرع من ظهور الأعطال فيه، فيما يؤدي اختيار جهاز كبير لغرفة صغيرة إلى هدر الطاقة.
وأوصت "لتبقى" بتثبيت درجة حرارة المكيف على 18 درجة مئوية، والتأكد من غلق الأبواب والنوافذ جيدًا عن تشغيل الجهاز، مع المحافظة على الصيانة الدورية للجهاز، بتنظيف الفلاتر كل أسبوعين، وإزالة الأتربة العالقة على الراديتر مرة كل سنة على الأقل؛ لضمان الحصول على أفضل كفاءة عالية للجهاز، بأقل نسبة استهلاك للطاقة.