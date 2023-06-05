"لتبقى" توصي بتثبيت درجة حرارة المكيف على 18 درجة مئوية

وأوصت "لتبقى" بتثبيت درجة حرارة المكيف على 18 درجة مئوية، والتأكد من غلق الأبواب والنوافذ جيدًا عن تشغيل الجهاز، مع المحافظة على الصيانة الدورية للجهاز، بتنظيف الفلاتر كل أسبوعين، وإزالة الأتربة العالقة على الراديتر مرة كل سنة على الأقل؛ لضمان الحصول على أفضل كفاءة عالية للجهاز، بأقل نسبة استهلاك للطاقة.