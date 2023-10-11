أكثر من 90 اتحادًا تدعم ملف استضافة السعودية كأس العالم 2034

وانضم 12 اتحادًا لكرة القدم خلال الساعات الماضية إلى قائمة الاتحادات الداعمة لطلب السعودية استضافة كأس العالم 2034، أبرزها اليونان - وهي الدول الأوروبية الرابعة الداعمة للعرض السعودي - إلى جانب كل من تنزانيا، الجابون، زامبيا، إريتريا، كمبوديا، غينيا بيساو وغينيا الاستوائية.