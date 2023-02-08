الرياض.. اجتماع ثالث لفريق إعداد المعايير لحماية المنشآت البترولية بدول التعاون

عقد فريق العمل المختص لإعداد المعايير الاسترشادية (الأمنية، الهندسية، الإنشائية، والمعمارية) لحماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعه الثالث، أمس واليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور كافة ممثلي دول المجلس.