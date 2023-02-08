الرياض.. اجتماع ثالث لفريق إعداد المعايير لحماية المنشآت البترولية بدول التعاون

عقد فريق العمل المختص لإعداد المعايير الاسترشادية (الأمنية، الهندسية، الإنشائية، والمعمارية) لحماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعه الثالث، أمس واليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور كافة ممثلي دول المجلس.
وتم خلال الاجتماع الاطلاعُ على المسودة النهائية للفصل الأول (المعايير الإنشائية والمعمارية)، المقدمة من الهيئة العليا للأمن الصناعي بالمملكة.
واستعرض الاجتماع ما تَوصل إليه فريق العمل، وخرج بالتوصيات التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس.