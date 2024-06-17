ولي العهد: نتشرف بخدمة الحرمين والعناية بقاصديهما وأمنهم ونعتز بمواصلة القيام بهذا الواجب العظيم

حضر الحفل: الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن سعود بن سعد، الأمير خالد بن محمد بن تركي، الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن سعود بن سعد، و الأمير خالد بن محمد بن سعود الكبير، الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن منصور بن عبدالله بن جلوي، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، الأمير محمد بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، الأمير فيصل بن محمد بن سعد مستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة والمشرف العام على أعمال وكالة الإمارة، الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي محافظ جدة، الأمير فهد بن تركي بن جلوي، الأمير خالد بن سعود بن خالد، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، الأمير عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله، الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن محمد، الأمير عبدالعزيز بن خالد بن محمد، والأمير عبدالمحسن بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز.