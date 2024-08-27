"الأمن السيبراني" تنفّذ "البرنامج التدريبي للطلاب المتخصصين في المرحلة الجامعية"

نفّذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "البرنامج التدريبي للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية المتخصصين في الأمن السيبراني" الذي أطلقته بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والذراع التقنية للهيئة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).
وهدف البرنامج الذي اختتم أخيراً، إلى تعزيز مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، واكتشاف المواهب في المجال، وتنمية قطاع الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة، أن البرنامج نُفّذ على ثلاث مراحل بمشاركة طلاب وطالبات المرحلة الجامعية الدارسين في مرحلة البكالوريوس بتخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة، تضمن عقد ورش عمل، وحضور دورات تدريبية متخصصة، وإجراء تمارين سيبرانية تركز على اكتساب المعرفة العلمية في مجالات الأمن السيبراني، وتعزيز مهارات المواهب الوطنية المتخصصة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تحفيز المشاركين بالبرنامج لتعزيز منظومة الأمن السيبراني بعد التخرج.
وبيّنت أن البرنامج نُفذ على مدى 18 أسبوعاً استهدف 6 مجالات متنوّعة، وهي (أمن الشبكات، التشفير، البرمجيات الضارّة، أمن الحوسبة السحابية، الاستجابة للحوادث، معمارية الأمن السيبراني)، واشتمل في مرحلته الأخيرة على برنامج مكثّف في جامعة غلاسكو الاسكتلندية.
يأتي "البرنامج التدريبي للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية المتخصصين في الأمن السيبراني" ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية رأس المال البشري في مجالات الأمن السيبراني؛ للقيام بأدوار محورية وتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، ويستهدف الطلاب الموهوبين والمبدعين في المرحلة الجامعية من جميع تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات الصلة في مختلف الجامعات بالمملكة.