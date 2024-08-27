"الأمن السيبراني" تنفّذ "البرنامج التدريبي للطلاب المتخصصين في المرحلة الجامعية"

وأوضحت الهيئة، أن البرنامج نُفّذ على ثلاث مراحل بمشاركة طلاب وطالبات المرحلة الجامعية الدارسين في مرحلة البكالوريوس بتخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة، تضمن عقد ورش عمل، وحضور دورات تدريبية متخصصة، وإجراء تمارين سيبرانية تركز على اكتساب المعرفة العلمية في مجالات الأمن السيبراني، وتعزيز مهارات المواهب الوطنية المتخصصة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تحفيز المشاركين بالبرنامج لتعزيز منظومة الأمن السيبراني بعد التخرج.