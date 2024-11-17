خلال أسبوع.. "الداخلية": ضبط 30 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

كشفت وزارة الداخلية عن ضبط (30) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة أن القوات الخاصة للأمن البيئي نجحت في القبض على عدد من المواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وفي منطقة الرياض.
وأضافت أن القوات تمكنت من ضبط مواطن لارتكابه مخالفتي التخييم وتخزين الحطب المحلي في منطقة حائل، وآخرين لارتكابهما مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.
وفي الشرقية تمكنت القوات من ضبط 4 مقيمين من الجنسيتين الهندية واليمنية لاستغلالهم الرواسب، ومواطن لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي.
وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط مواطن في الرياض لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي، وآخر لنقله حطبًا محليًا بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وفي مكة المكرمة تم ضبط مقيمين من الجنسية اليمنية لاستغلالهما الرواسب، ومواطن لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وآخر نقل حطبًا محليًا بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
وتمكنت الجهات المختصة بالأمن العام من ضبط مواطن ومقيم سوداني لاستخدامهما حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمنطقة القصيم.
وفي نفس السياق نجحت المديرية العامة لحرس الحدود في ضبط 4 مقيمين من الجنسيات السورية والفلسطينية والأفغانية والباكستانية، و3 مواطنين؛ لمخالفتهم نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية في منطقة مكة المكرمة.
وفي جازان نجحت الإدارة العامة للمجاهدين في ضبط مواطن لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية، فيما تمكنت القوات الخاصة للأمن والحماية من ضبط مواطن ومقيم هندي لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوك.
وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة.