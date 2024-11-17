خلال أسبوع.. "الداخلية": ضبط 30 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

وأوضحت الوزارة أن القوات الخاصة للأمن البيئي نجحت في القبض على عدد من المواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وفي منطقة الرياض.