امتدادًا لحزمة مبادرات ولي العهد.. "الجاسر" يدشن المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية خلال التدشين أن إطلاق المنطقة اللوجستية المتكاملة يأتي امتدادًا لحزمة المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله-، منها المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي أعلنها الأسبوع الماضي. ويأتي كذلك شاهدًا على الدعم الكامل لسموه للقطاع الخاص، كما يأتي بوصفه خطوة رئيسية في تحقيق أحد ممكنات رؤية السعودية 2030؛ إذ تسهم المنطقة في تعزيز دور المملكة العربية السعودية بوصفها مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا، يربط بين ثلاث قارات. مشيرًا إلى أنها ستستقطب أبرز الشركات العالمية في ظل تحوُّل قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية بفضل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.