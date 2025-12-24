في حائل.. الطبيعة تنتصر على القاعات والشتاء يغيّر القواعد و"الخطيب" يلتقي المستثمرين خارج الإطار التقليدي

من جهته، واصل "الخطيب" جولاته في منطقة حائل بزيارة عدد من المواقع التراثية، حيث زار متحف السرور الثقافي، واصفًا إياه في تغريدة بأنه نموذج لجهد صادق يعكس هوية المكان، ويحوّل الحكاية إلى ذاكرة حيّة. وأكد أن مثل هذه المبادرات لا تُعرض للزيارة فقط، بل تُضيف عمقًا حقيقيًا لتجربة السائح، وتمنح الوجهة روحها الخاصة.