"آل الشيخ" يطلق تطبيق "JOY AWARDS" ويعلن بدء التصويت لاختيار النجوم والأعمال المرشحة

وتشكل جائزة "Joy Awards" قيمة لدى النجوم المرشحين للفوز بالجوائز، إذ ينظر لها على أنها نسخة عربية تنافس جوائز عالمية أخرى كجائزة الأوسكار العالمية التي يتنافس عليها فنانون عالميون، إضافة إلى أنها تشكل أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.