في 3 عمليات أمنية.. ضبط 15 متورطًا بأكثر من 180 ألف مادة مخدرة في جازان والمدينة وعسير

وفي منطقة المدينة المنورة، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على (3) مواطنين لترويجهم مواد مخدرة شملت الحشيش، والإمفيتامين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية.

كما تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من ضبط (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أثناء محاولتهم تهريب (105) كيلوجرامات من نبات القات المخدر. وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتؤكد الجهات الأمنية أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو على الرقم (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa

، مع ضمان سرية البلاغات وعدم مساءلة المُبلّغ.