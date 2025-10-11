في 3 عمليات أمنية.. ضبط 15 متورطًا بأكثر من 180 ألف مادة مخدرة في جازان والمدينة وعسير

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لحماية المجتمع من آفة المخدرات، نفّذت الجهات الأمنية ثلاث عمليات نوعية في مناطق جازان والمدينة المنورة وعسير، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وعدد من المتورطين في تهريبها وترويجها.
ففي محافظة العارضة بمنطقة جازان، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية من القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم (18,749) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(56) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وفي منطقة المدينة المنورة، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على (3) مواطنين لترويجهم مواد مخدرة شملت الحشيش، والإمفيتامين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
كما تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من ضبط (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أثناء محاولتهم تهريب (105) كيلوجرامات من نبات القات المخدر. وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وتؤكد الجهات الأمنية أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو على الرقم (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa
، مع ضمان سرية البلاغات وعدم مساءلة المُبلّغ.