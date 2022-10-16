شاهد.. انطلاق معرض "المنيفات" بجمعية الثقافة والفنون بالدمام

وقالت "الشملاوي" عن سبب تسميتها للمعرض بـ"المنيفات": "إن كلمة "منيفة" مرادف للعبارات: مُرْتَفِعٌة، شَامِخٌة، كَامِلَةُ الأَوْصَافِ، تَامَّةُ الطُّولِ وَالْحُسْنِ، ولطالما قرن الشعراء هذا الوصف بالجبال فقيل: جبال منيفات كدلالة على الشموخ والرفعة تماماً كالمرأة التي تحضر كعنصر أساسي في بياض لوحاتي بملامحها الحادة والقوية والحنونة في الوقت نفسه.. تلك الملامح التي تجسد وتعكس صبرها وأحلامها وعزمها وإصرارها وشموخها سعياً للوصول للرفعة والمكانة التي تستحقها النساء في لوحاتي.. ليس لهن شبيه إلا الجبال المنيفات".