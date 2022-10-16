شاهد.. انطلاق معرض "المنيفات" بجمعية الثقافة والفنون بالدمام

بحضور الدكتورة نهاد الجشي عضو مجلس الشورى سابقًا، ومدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي، انطلق معرض الفنانة التشكيلية مريم عيسى الشملاوي “المنيفات”، في قاعه الشيخ عبدالله الشيخ للفنون بجمعية الثقافة والفنون بالدمام، وبمباركة عدد من الفنانين التشكيليين والمهتمين بالفن التشكيلي.
ويستمر معرض "المنيفات" للفنانة التشكيلية السعودية مريم الشملاوي لمدة أربعة أيام.
وقالت "الشملاوي" عن سبب تسميتها للمعرض بـ"المنيفات": "إن كلمة "منيفة" مرادف للعبارات: مُرْتَفِعٌة، شَامِخٌة، كَامِلَةُ الأَوْصَافِ، تَامَّةُ الطُّولِ وَالْحُسْنِ، ولطالما قرن الشعراء هذا الوصف بالجبال فقيل: جبال منيفات كدلالة على الشموخ والرفعة تماماً كالمرأة التي تحضر كعنصر أساسي في بياض لوحاتي بملامحها الحادة والقوية والحنونة في الوقت نفسه.. تلك الملامح التي تجسد وتعكس صبرها وأحلامها وعزمها وإصرارها وشموخها سعياً للوصول للرفعة والمكانة التي تستحقها النساء في لوحاتي.. ليس لهن شبيه إلا الجبال المنيفات".
وتعتبر "الشملاوي" التي درست الفيزياء والإدارة، واحدة من أهم الفنانات التشكيليات بالمملكة، وجرى تكريمها داخليًا وخارجيًا لقاء إبداعها التشكيلي، وشاركت بلوحاتها في عدد من الملفات الصحفية المحلية والمعارض المحلية والخارجية، وكان لها وللوحاتها الأثر البارز الذي تُشكل المرأة داخله بملامح ذات طابع تعبيري وتأثيري بارز مستندًة على أدوات المدرسة التعبيرية.
وترى "الشملاوي" أن السبب الرئيس الذي يدفع بها لاختيار المدرسة التعبيرية دونًا عن غيرها؛ هو رغبتها في اكتشاف دواخل المرأة بإيحاء الخارج، مستخدمة تعابير الوجوه والأحاسيس النفسية ليأخذ العمل الفني التعبيري شكله وتأثيره.