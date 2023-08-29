فيتنام والأردن وألمانيا.. "رحلة المتسابقين إلى مسابقة المؤسّس للقرآن" ينقلها المرافقون

وبيّن ذو الكفل صالح من جمهورية فيتنام، يفول: "هناك كثير من القراء يتنافسون في مدارسنا من أجل المشاركة في هذه المسابقة الدولية إلا أنَّ فائزاً واحداً وهو الشخص الأجدر للمشاركة هو مَن يحظى بالمشاركة"، مشيراً إلى ما تحمل هذه المسابقة من تاريخ عريق وأثر طيب في نفوس المتسابقين كونها تقام في الحرم المكي وجوار الكعبة المشرّفة، داعياً الله أن يجزي السعودية وقيادتها على جهودها العظيمة للعناية بكتاب الله الكريم ودعمها المتواصل لإقامة مثل هذه المسابقات القرآنية على مستوى العالم، رافعاً شكره لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على توجيهاته السديدة في إنجاح المسابقة.