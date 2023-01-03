تنبيه "الأرصاد" بات تحذيرًا.. الهطولات تتواصل بينبع و"المدني" يرسل تعليماته

ورفع المركز الوطني للأرصاد، في تحديث له، التنبيه من متقدم إلى درجة تحذير على منطقة المدينة المنورة "ينبع"؛ مَفاده "عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية"؛ مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر إلى يوم غد الأربعاء حتى الساعة العاشرة.