تنبيه "الأرصاد" بات تحذيرًا.. الهطولات تتواصل بينبع و"المدني" يرسل تعليماته

يتواصل هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مراكز شرق وجنوب محافظة ينبع؛ فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
ورفع المركز الوطني للأرصاد، في تحديث له، التنبيه من متقدم إلى درجة تحذير على منطقة المدينة المنورة "ينبع"؛ مَفاده "عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية"؛ مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر إلى يوم غد الأربعاء حتى الساعة العاشرة.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، مطالبة الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها، مهيبة بقائدي المركبات الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.