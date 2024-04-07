مرتديًا الزي السعودي.. السفير الصيني في زيارة وداعية لمركز البحوث والتواصل المعرفي

وعبّر السفير الصيني عن بالغ شكره للمركز، مثمنًا ومنوهًا بعمق العلاقات التي نشأت بين السفارة الصينية وهو شخصيًا وبين مركز البحوث –إبان فترة عمله المنقضية- مشيدًا بدور المركز في تنمية العلاقات الثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية من خلال ما قدمه من أعمال تتعلق بالتواصل الحضاري والثقافي، وتنظيم اللقاءات، وورش العمل، والنشر المشترك، وإعداد الكتب والدراسات، والمشاركة الفاعلة في معارض الكتاب بالصين، واستقبال الوفود الصينية المختلفة، وتقديم الدعم والمشورة لها.