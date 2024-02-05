تركي آل الشيخ يعلن استضافة "موسم الرياض" بطولة جديدة للتنس " Slam Kings 6"

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن إقامة بطولة كأس تنس جديدة " Slam Kings 6" في أكتوبر القادم، ضمن موسم الرياض 2024.
ويبلغ مجموع الألقاب التي يملكها المشاركون في البطولة حوالي 50 لقباً في بطولات Slam Grand وتضم البطولة 6 من نخبة اللاعبين الرجال في العالم، بما في ذلك المصنف الأول عالمياً حالياً وأفضل لاعب للتنس من الرجال على الإطلاق نوفاك دجوكوفيتش، بطل فرنسا والولايات المتحدة المفتوحة حالياً وحامل 24 فوز Slam Grand.
كما تضم البطولة رافاييل نادال، الحائز على 22 لقباً في Slam Grand وأحد أفضل اللاعبين الذين مارسوا اللعبة على الإطلاق.
ولدى سؤاله عن شعوره تجاه العودة إلى الرياض، قال دجوكوفيتش: "أنا متحمس للعودة إلى الرياض واللعب أمام كل جماهيري في السعودية." وأعرب نادال عن سعادته بالمشاركة في " Slam Kings 6 " بقوله: " أنا متحمس جداً للعب لأول مرة في الرياض، بعد أن سبقني في ذلك بعض لاعبي التنس الآخرين."
وسيشارك في البطولة حامل لقب Wimbledon، كارلوس الكاراز، الحائز على كأس موسم الرياض للتنس 2023، والمصنف الثاني عالمياً في التنس حالياً، والذي أعرب عن سعادته بالعودة إلى الرياض قائلاً: "إنني سعيد جداً بالعودة إلى الرياض لأظهر أفضل مهاراتي".
إلى جانب حضور اللاعب دانييل ميدفيديف، الفائز السابق ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة والمصنف الثالث عالمياً حالياً، والذي صرح: "أنا متحمس جداً للعودة إلى السعودية، فمنذ رحلتي الأولى لها في عام 2019، عدت عدة مرات وأتطلع إلى أن أصبح جزءاً من هذا الحدث الجديد، إن وجود أفضل لاعبي التنس في العالم في مكان واحد هو أمر مثير، لا يسعني الانتظار حتى ألتقي بالجميع".