تركي آل الشيخ يعلن استضافة "موسم الرياض" بطولة جديدة للتنس " Slam Kings 6"

إلى جانب حضور اللاعب دانييل ميدفيديف، الفائز السابق ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة والمصنف الثالث عالمياً حالياً، والذي صرح: "أنا متحمس جداً للعودة إلى السعودية، فمنذ رحلتي الأولى لها في عام 2019، عدت عدة مرات وأتطلع إلى أن أصبح جزءاً من هذا الحدث الجديد، إن وجود أفضل لاعبي التنس في العالم في مكان واحد هو أمر مثير، لا يسعني الانتظار حتى ألتقي بالجميع".