1507 محاولة تهريب في أسبوع.. "زاتكا" تحبط دخول مخدرات وأموال وأسلحة عبر المنافذ الجمركية

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) خلال أسبوع 1507 محاولات تهريب عبر منافذها الجمركية، شملت مواد مخدرة وأسلحة ومبالغ مالية ومواد محظورة ومستلزماتها، ضمن جهودها المستمرة في التصدي لمحاولات الإضرار بأمن المملكة واقتصادها الوطني.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن المضبوطات تنوعت بين 2728 مادة ومنتجًا من التبغ ومشتقاته، و790 مادة محظورة، إضافة إلى 100 مادة مخدرة و43 مبلغ مالي، مشيرة إلى أن الجهود الميدانية المتواصلة لفرقها الجمركية أثمرت عن كشف وإحباط محاولات تهريب متعددة خلال الفترة المذكورة.
وشددت “زاتكا” على أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة تكامل أجهزتها الرقابية والتقنية وتعاونها مع الجهات الأمنية المختصة، مؤكدة أن منسوبيها يعملون على مدار الساعة لتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية وضمان انسيابية حركة التجارة والسفر مع إحكام الرقابة على البضائع والمسافرين.
ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي محاولات تهريب أو تلاعب جمركي عبر الرقم الموحد (1910) أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، مشددة على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمبلّغين عند ثبوت المخالفة.
وأكدت “زاتكا” أن هذه العمليات الناجحة تجسد جهود العيون الساهرة في حماية الوطن من الممنوعات والمخاطر الأمنية، وتؤكد التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الرقابة الجمركية ضمن حملة “ارقد وآمن” التي تعكس الثقة في كفاءة رجالها وفاعلية أنظمتها الأمنية.