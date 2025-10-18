1507 محاولة تهريب في أسبوع.. "زاتكا" تحبط دخول مخدرات وأموال وأسلحة عبر المنافذ الجمركية

وأكدت الهيئة في بيان لها أن المضبوطات تنوعت بين 2728 مادة ومنتجًا من التبغ ومشتقاته، و790 مادة محظورة، إضافة إلى 100 مادة مخدرة و43 مبلغ مالي، مشيرة إلى أن الجهود الميدانية المتواصلة لفرقها الجمركية أثمرت عن كشف وإحباط محاولات تهريب متعددة خلال الفترة المذكورة.