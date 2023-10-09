موقع webook.. نافذة معتمدة لتذاكر موسم الرياض ومحاربة السوق السوداء

جدير بالذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، كما أصبح يستقطب العديد من الزوار والسياح من جميع دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10 - 12 مليون زائر، بينهم أكثر من مليون سائح من الخارج.