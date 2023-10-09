موقع webook.. نافذة معتمدة لتذاكر موسم الرياض ومحاربة السوق السوداء

يشهد قطاع الترفيه في السعودية تطورًا سريعًا ومنقطع النظير، تقوم عليه منظومة ذات كفاءة وتطلُّع إلى المستقبل، يرأسها المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.
وفي أحدث إنجازات الهيئة أطلت علينا بموقع webook.com، الذي يقضي على السوق السوداء في السعودية، مستندًا إلى تقنيات وآليات متقدمة، تحمي الحقوق.
ويأتي موقع webook ليكون بمنزلة نافذة رسمية معتمدة، يستطيع من خلالها الجميع حجز تذاكر فعاليات موسم الرياض بخطوات سهلة وميسرة.
ويمكن لراغبي حجز التذاكر الدخول إلى الموقع، واختيار الفعالية، وكذلك اختيار نوع التذكرة، ثم الموافقة على الشروط، والحصول على التذكرة.
ووفقًا لما صرح به رئيس هيئة الترفيه، فإن الأمر لن يتوقف على ذلك وفقط، بل ستشهد الفترة القادمة إطلاق التطبيق الرسمي الخاص بحجز التذاكر.
جدير بالذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، كما أصبح يستقطب العديد من الزوار والسياح من جميع دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10 - 12 مليون زائر، بينهم أكثر من مليون سائح من الخارج.