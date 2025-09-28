NHC تعلن بدء تسجيل الاهتمام في وجهة الرشا أحدث وجهاتها بالدمام

أعلنت NHC عن بدء تسجيل الاهتمام لوجهتها العمرانية الجديدة في مدينة الدمام “وجهة الرشا”، والتي تمثل إضافة نوعية لمشاريعها في المنطقة الشرقية، وتعكس رؤية NHC في تطوير وجهات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتواكب تطلعات العملاء، وتأتي الوجهة على مساحة تتجاوز 434 ألف متر مربع، توفر أكثر من 2300 وحدة سكنية من نوع شقق بتصاميم عصرية
تتميز وجهة “الرشا” بوفرة المسطحات الخضراء التي تضفي الرحابة في أرجائها وتشكّل متنفسًا طبيعيًا للسكان، منها الحدائق والمناطق المفتوحة التي تمنح العائلات أجواء صحية ومستدامة، فيما تعزز مرافقها التعليمية والتجارية من تكامل المشهد العمراني وتلبي مختلف احتياجات المجتمع إلى جانب احتوائها على نوادٍ رياضيه للرجال والنساء.
وتدعو NHC الراغبين في تسجيل الاهتمام والاطلاع على التفاصيل إلى زيارة موقع الشركة الإلكتروني عبر الرابط
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، كما تواصل NHC تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.