NHC تعلن بدء تسجيل الاهتمام في وجهة الرشا أحدث وجهاتها بالدمام

أعلنت NHC عن بدء تسجيل الاهتمام لوجهتها العمرانية الجديدة في مدينة الدمام “وجهة الرشا”، والتي تمثل إضافة نوعية لمشاريعها في المنطقة الشرقية، وتعكس رؤية NHC في تطوير وجهات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتواكب تطلعات العملاء، وتأتي الوجهة على مساحة تتجاوز 434 ألف متر مربع، توفر أكثر من 2300 وحدة سكنية من نوع شقق بتصاميم عصرية