رسميًا.. "موان" يحذّر من نقل النفايات بوسائل غير مرخصة

في إطار جهودها الرقابية والتنظيمية، حذّرت المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) من استخدام مركبات غير مجهزة أو غير مرخصة في نقل النفايات، مشددًا على أن ذلك يُعد مخالفة نظامية وخطرًا بيئيًا يهدد سلامة المجتمع.
وأوضح المركز، عبر منشور رسمي في منصة "إكس"، أن على الأفراد والمنشآت الالتزام بالحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من خلال المنصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتم بسهولة وسرعة رقمية.
وأكد "موان" أن المنصة الرقمية تُمكّن من تقديم الطلبات إلكترونيًا، مما يُسهم في رفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز كفاءة إدارة النفايات في المملكة.
وشدد المركز على أن الرقابة مستمرة لرصد أي مخالفات، داعيًا الجميع للتعاون والمساهمة في حماية البيئة، من خلال الالتزام بالأنظمة والتقديم عبر الرابط:
https://mwan.gov.sa/permit-and-license-platform