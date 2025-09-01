رسميًا.. "موان" يحذّر من نقل النفايات بوسائل غير مرخصة

في إطار جهودها الرقابية والتنظيمية، حذّرت المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) من استخدام مركبات غير مجهزة أو غير مرخصة في نقل النفايات، مشددًا على أن ذلك يُعد مخالفة نظامية وخطرًا بيئيًا يهدد سلامة المجتمع.