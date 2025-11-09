"من مكة إلى العالم".. دارة الملك عبدالعزيز تشارك لأول مرة في مؤتمر الحج

بدعم وتوجيه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، شاركت "الدارة" لأول مرة في مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، الذي يُقام تحت شعار “من مكة إلى العالم” في محافظة جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025م، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والدولية.