"من مكة إلى العالم".. دارة الملك عبدالعزيز تشارك لأول مرة في مؤتمر الحج

بدعم وتوجيه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، شاركت "الدارة" لأول مرة في مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، الذي يُقام تحت شعار “من مكة إلى العالم” في محافظة جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025م، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والدولية.
وجاءت مشاركة "الدارة" من خلال “ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين”، الذي يسلط الضوء على تطور الحج عبر العصور، ويوثق أبعاد التقنية في حفظ هذه التجربة التاريخية، إضافة إلى معرض “100 عام في العناية بالحرمين الشريفين” الذي يعرض وثائق وصورًا ومقتنيات أثرية نادرة، ليقدم رحلة بصرية وتاريخية غنية للزوار.
وأكد المتحدث الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز، "سلطان العويرضي"، أن مشاركة "الدارة" تهدف إلى توثيق تاريخ الحج والحرمين الشريفين وإبرازه عالميًا، من خلال محتوى معرفي وتاريخي يُظهر رحلة الحج عبر العصور، ويعرف الزوار بالإرث الحضاري والإنساني الذي تحتضنه المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف أن الملتقى يُبرز الجهود التاريخية والتنظيمية الكبيرة التي قدمتها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، ويعرض التحولات المعمارية والثقافية التي شهدتها المشاعر المقدسة عبر العصور. كما سيقدّم الباحثون والمختصون رؤى جديدة حول تاريخ الحج بأساليب حديثة تخدم التعليم والإعلام والبحث العلمي، من خلال جلسات علمية بمشاركة مؤرخين وباحثين من داخل المملكة وخارجها.
واختتم "العويرضي" بالتأكيد على أن دارة الملك عبدالعزيز من خلال هذا الملتقى تواصل رسالتها في حفظ وتوثيق تاريخ المملكة والحرمين الشريفين، وجعلها منارة علمية ووطنية تُبرز الصورة الحضارية للمملكة، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.