"الوطنية للإسكان" توقّع 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم على هامش تدشين ضاحية الفرسان

وتضمّن الحفل توقيع 18 اتفاقية تطوير عقاري للمرحلة الأولى من الضاحية، بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني، وشركة دار وإعمار، شركة عبدالرحمن الراشد، شركة ثبات المسكن، شركة التحالف العقاري، شركة الديار العربية، شركة أجدان، شركة محمد الحبيب، شركة مسكان الصناعية، شركة تلال العقارية، شركة سمو العقارية، شركة مسكن العربية، شركة نجوم السلام، شركة ساطعة التعمير، شركة الاستثمارات المبتكرة، شركة تمكين، شركة تمام، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، وفق معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد والتخطيط العمراني بمقاييس عالمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال الكهرباء في الضاحية.