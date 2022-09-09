"فلكية جدة": "قمر الحصاد 2022" سيكتمل بدرًا غدًا السبت

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن القمر سيصل لحظة الاكتمال بدرًا لشهر صفر يوم السبت 10 سبتمبر 2022 عند الساعة 12:59 ظهرًا بتوقيت مكة (09:59 صباحاً بتوقيت غرينتش) بزاوية 180 درجة من الشمس، موضحًا أنه سيكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، مشيرًا إلى أنه سيكون البدر الأخير في فصل الصيف، ويسمى قمر الحصاد في هذا الوقت من السنة.