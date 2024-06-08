"الموارد البشرية" تُطلق خدمة "أجير الحج" و"التأشيرات الموسمية" لموسم الحج

وبلغ عدد التأشيرات الموسمية الصادرة 42,853 تأشيرة عمل موسمية لعددٍ من المهن في مجالات متنوعة، كما تقوم اللجان الرقابية التابعة للوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالمتابعة المستمرة، والتأكد من تطبيق المنشآت العاملة في ‫موسم الحج لاشتراطات وأحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة الموسمية، وموافقتها للأنظمة والتعليمات.