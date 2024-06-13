47 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتوقع المركز استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.