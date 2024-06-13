47 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وتوقع المركز استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
في حين لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
وأوضح المركز أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، على المدينة المنورة والدمام والخرج والصمان 46 مئوية، فيما سجلت الرياض والدهناء 45 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها أبها 20 درجة، والباحة 21 درجة.