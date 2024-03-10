شؤون المسجد النبوي تكمل استعداداتها بمنظومة خدمات متكاملة لشهر رمضان

ويعمل على تنفيذ خطة الهيئة قرابة 3000 موظف وموظفة من الكوادر البشرية العاملة بالهيئة في مختلف الأعمال التي تقدّمها في المسجد النبوي، إضافة إلى الكوادر البشرية للجهات العاملة في المسجد النبوي، كما تم دعم الأعمال الميدانية المباشرة للزوار بأكثر من 49 فرصة تطوعية يصل عدد المتطوعين فيها لقرابة 9000 متطوع ومتطوعة.