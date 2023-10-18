"المحتوى المحلي" توقّع 12 اتفاقية تستهدف أكثر من 3 قطاعات

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن الاتفاقيات الموقعة بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة شملت 8 منتجات في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية وقطاع الصناعة "بذلة رجل إطفاء، أجهزة طرد وسحب الدخان، رغوة إطفاء الحريق، إضافة إلى المستحضر الصيدلاني هيدروكسي يوريا، ومستحضر الهيبارين، والمستحضر الصيدلاني داسينتاب، وحمض الكارجلوميك، ومنتج القساطر البالونية"، وذلك لمدة 3 سنوات لكل اتفاقية، حيث ستسهم الاتفاقيات بمجملها في التأثير على إجمالي الناتج المحلي بما يتجاوز 500 مليون ريال سعودي، وستوفر ما يزيد على 160 وظيفة، تستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة التي تنطبق عليها آليات القائمة الإلزامية، ومستشفيات الجهات الحكومية.