"الزعاق": ظُهر اليوم ينعدم الظل على الكعبة المشرفة.. وتكون الشمس هي اتجاه القِبلة

وتفصيلاً، أوضح الزعاق أن الذي يشاهد الشمس في هذه اللحظة، سواء كان عنده صبحًا أو ظهرًا أو عصرًا، فهو مستقبل القِبلة، وحينها ينعدم الظل على الكعبة، وتدخل الشمس قعر بئر زمزم لو كان مفتوحًا.