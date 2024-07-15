"الزعاق": ظُهر اليوم ينعدم الظل على الكعبة المشرفة.. وتكون الشمس هي اتجاه القِبلة

قال الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، إن الظل سينعدم على الكعبة المشرفة اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الشمس ستكون هي اتجاه القِبلة على مستوى العالم وقت أذان الظهر، وفي تمام الساعة الـ 12.27 دقيقة.
وتفصيلاً، أوضح الزعاق أن الذي يشاهد الشمس في هذه اللحظة، سواء كان عنده صبحًا أو ظهرًا أو عصرًا، فهو مستقبل القِبلة، وحينها ينعدم الظل على الكعبة، وتدخل الشمس قعر بئر زمزم لو كان مفتوحًا.
وأضاف: الشمس تتخطى أو تمرُّ فوق الكعبة مرتين فقط في العام، الأولى وهي ذاهبة إلى مدار السرطان في تاريخ 27 مايو، والثانية وهي راجعة من مدار السرطان في تاريخ 16 يوليو.