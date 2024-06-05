تحرُّش ومشاجرة جماعية ومروّجو "شبو".. عددٌ من المخالفين في قبضة "رجال الأمن"

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على 5 مقيمين بالرياض، من الجنسيتين اليمنية والبنجلاديشية، ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية في مكانٍ عامٍ لخلافٍ بينهم.