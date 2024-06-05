تحرُّش ومشاجرة جماعية ومروّجو "شبو".. عددٌ من المخالفين في قبضة "رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على 5 مقيمين بالرياض، من الجنسيتين اليمنية والبنجلاديشية، ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية في مكانٍ عامٍ لخلافٍ بينهم.
وفي الرياض، تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه جرى القبض على وافدَيْن بتأشيرة زيارة في مكة المكرّمة قاما بالنصب والاحتيال بالترويج لسندات هدي غير نظامية عبر منصات التواصل بغرض النصب والاحتيال، وضُبط بحوزتهما تصريح حج مزوّر ومبالغ مالية.
وفي الجوف، تمّ القبض على مواطن قام بالتحرُّش بامرأة.