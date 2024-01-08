ريما بنت بندر تشارك ببرنامج "المرأة في الدفاع" ضمن معرض الدفاع العالمي 2024

وأوضحت الأميرة ريما بنت بندر، التي ترأس البرنامج، أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ودعم عمل المرأة في كل القطاعات ومن ضمنها قطاعات الدفاع والأمن؛ مشيرة إلى أن ما دعت إليه رؤية المملكة 2030، هو تمكين المرأة وتسريع اندماجها في مجالات كثيرة داخل سوق العمل السعودي؛ حيث أسهمت هذه التوجهات في الوصول إلى العديد من النماذج الناجحة لعمل المرأة وتفوقها على مختلف الأصعدة.