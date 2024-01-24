عن ثمار برامجها.. "الزهراني": جامعة الباحة منحت الشباب الفرصة والثمار كنوز للوطن

وفي مجال التقنية، يرصد الكاتب ثمار البرامج ويقول: "وخلافًا لذلك؛ هناك منصَّة (حيَّاك) ذات العلاقة بالتقنية العقارية والسياحية، باعتبارها وسيطًا ما بين مقدِّمي الخدمات السياحية والباحثين عنها؛ بهدف توفير العديد من أماكن الإقامة والزيارات، وما يرتبط بها من تجارب وأنشطة ومغامرات.. ومنها إلى (ساندوتش ورقي)، كشركة سعودية تهتم بنشر الثقافة والفنون، بتمكين المواهب الشَّابة وتدريبهم على إنتاج المحتوى المرئي والمسموع، وتحويلها إلى أصول رقمية عن طريق الـ NFTS.. ومنها إلى تطبيق (على طريقي)، باعتباره منصَّة توصيل تربط العميل بمندوب التوصيل أيًّا كان موقعه، والوصول إلى جميع العملاء في أي مكان، وأي وقت على مدار 24 ساعة".