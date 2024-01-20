بنقوشها التاريخية والتنوع النباتي.. محمية جبل شدا الأعلى تمثل ظاهرة طبيعية فريدة

وتمثل محمية جبل شدا الأعلى ظاهرةً طبيعية فريدة من نوعها ضمن إقليم تهامة؛ إذ يرتفع الجبل بشكل حاد جدًّا كمرتفع جرانيتي عملاق وهو ما يمثل استمرارًا غير اعتيادي لسلسلة جبال السروات وكبروز صخري شاهق من قلب سهل تهامة؛ حيث نتج عن هذه الظاهرة الجيولوجية التي يعود تكوينها لمئات الملايين من السنين حالة من التميز والتفرد التشكيل الجمالي والتنوع الأحيائي ليس له مثيل في شتى مناطق المملكة العربية السعودية، كما نتج عن هذه الظاهرة الطبيعية حالة فريدة من التنوع الحيوي النباتي والحيواني عالي من حيث التنوع والكثافة والندرة.