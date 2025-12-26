وزير الداخلية يجري اتصالا هاتفيا برجل الأمن الجندي ريان آل أحمد ويطمئن على حالته الصحية

أجرى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً برجل الأمن الجندي ريان بن سعيد ابن يحيى آل أحمد، الذي أصيب أثناء أداء مهامه في المسجد الحرام، واطمأن سموه على حالته الصحية، مشيداً بما أبداه من شجاعة وتفان ويقظة عالية تعكس إخلاصه في أداء مهامه الأمنية.