"أيام باكستان" تثير إعجاب زوار حديقة السويدي

لاقت "أيام باكستان" استحسان حضور حديقة السويدي من مختلف الجنسيات، مما يعكس نجاح مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي"، إذ ساهمت فعاليات المبادرة في تعريف مواطني المملكة، وسكانها، وزوارها بالتراث والمحتوى الثقافي للدول التي تمت استضافتها في فعاليات المبادرة لهذا العام.
وعبر محمد السالم، زائر سعودي للفعاليات قائلًا: "العروض رائعة وممتعة، وشاهدت رقصات وأزياء تقليدية لم أكن أعرف عنها من قبل، وأعجبني كيف امتزجت الموسيقى مع العروض الفنية."
من جهة أخرى، أعربت ماريا كريستينا، مقيمة باكستانية، عن فخرها بتمثيل ثقافة بلدها قائلة: "أرى أن هذا الحدث يعزز التفاهم بين الشعوب، وشعرت بسعادة وانسجام وأنا أشاهد الثقافة الباكستانية تعرض بهذه الاحترافية، إنه أمر رائع أن يتم الاحتفاء بتراثنا هنا في السعودية".
كما أشادت مروة خليل، زائرة عربية أخرى، بأجواء الفعاليات قائلة: "أحببت التنوع في الأطعمة والأجواء المليئة بالحيوية، كانت تجربة غامرة وممتعة، وأنا سعيدة بمشاركة هذه اللحظات."
الجدير بالذكر أن فعاليات "أيام باكستان" في حديقة السويدي ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي" حظيت بتفاعل واسع وردود فعل إيجابية من الزوار والمشاركين، وأعرب العديد من الزوار عن إعجابهم بالتنوع الثقافي الذي تجسده المبادرة، وعبّروا عن سعادتهم بالتعرف على جوانب من التراث الباكستاني.