"أيام باكستان" تثير إعجاب زوار حديقة السويدي

الجدير بالذكر أن فعاليات "أيام باكستان" في حديقة السويدي ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي" حظيت بتفاعل واسع وردود فعل إيجابية من الزوار والمشاركين، وأعرب العديد من الزوار عن إعجابهم بالتنوع الثقافي الذي تجسده المبادرة، وعبّروا عن سعادتهم بالتعرف على جوانب من التراث الباكستاني.