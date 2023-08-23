قمة الانضباط في "ثانوية القيروان" بالطائف.. الطابور الصباحي يشبه "العسكري"

نظام وتميُّز في الطابور الصباحي خلال هذا الأسبوع، هذا ما تعوّدنا عليه في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، والجميع يعلم أن الاصطفاف الصباحي يعكس جدية المدارس وفريق العمل بها، وحماس طلابها وانضباطهم وتميزهم؛ إذ ارتسمت ملامح البهجة والحيوية والنشاط على وجوه طلاب وطالبات مدارس الطائف مع عودة الدراسة.
ورصدت عدسة "سبق" مع أول أسبوع يعود فيه الطلاب إلى مدارسهم الطابور الصباحي في ثانوية القيروان، وكان الاصطفاف الصباحي بمنزلة الطابور العسكري بقوته وهيبته وتفاعُل الجميع معه، إضافة إلى تأدية الإذاعة المدرسية بكل همة وثقة من قِبل الطلاب، ثم اختتام الإذاعة المدرسية بالنشيد الوطني بكل فخر وعلو وهمة، إلى أن يتم الانصراف إلى داخل الفصول على الأناشيد الوطنية.
من جانبه، أشاد وأثنى المدير العام للتعليم، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الذي شاهد بنفسه هذا الطابور الصباحي المهيب، على مدير المدرسة وجميع طاقمها التعليمي والإداري، بما يملكونه من خبرات تربوية وتعليمية، تسهم في صناعة بيئة تعليمية جاذبة، وتحقق طموحات قادتنا. مبينًا أننا أمام عام جديد، فيه يتجدد العطاء لوطن يستحق الكثير، وتنتظم بعودة المعلم والطالب الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء.