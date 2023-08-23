قمة الانضباط في "ثانوية القيروان" بالطائف.. الطابور الصباحي يشبه "العسكري"

من جانبه، أشاد وأثنى المدير العام للتعليم، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الذي شاهد بنفسه هذا الطابور الصباحي المهيب، على مدير المدرسة وجميع طاقمها التعليمي والإداري، بما يملكونه من خبرات تربوية وتعليمية، تسهم في صناعة بيئة تعليمية جاذبة، وتحقق طموحات قادتنا. مبينًا أننا أمام عام جديد، فيه يتجدد العطاء لوطن يستحق الكثير، وتنتظم بعودة المعلم والطالب الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء.