"تروجينا".. لماذا هي الخيار الأمثل لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية؟

يُعدُّ مشروع "تروجينا" في نيوم الخيار الأمثل لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.
ويمثل مشروع تروجينا جزءًا من مخطط المناطق في نيوم. وتقع هذه الوجهة على بُعد 50 كم من ساحل خليج العقبة في قلب مناطقنا الطبيعية.
وتتضمن وجهة تروجينا ارتفاعات تتراوح من 1.500م إلى 2.600م فوق سطح البحر، وتغطي مساحة تقارب 60 كم².
كما تتميز "تروجينا" بدرجات الحرارة المختلفة على مدار العام؛ ففي موسم الشتاء تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة وأبرد بمقدار 10 درجات عن بقية المنطقة.
ونظرًا لهواء "تروجينا" المنعش النقي، ومناظرها الخلابة، فإنها لن تكتفي بكونها وجهة سياحية مدهشة، بل ستغدو وجهة مثالية للعيش والعمل.
من جهة أخرى، يمثل تقديم السعودية ملف استضافة هذا الحدث العالمي تأكيدًا لدعم قيادة السعودية، وحرص واهتمام سمو ولي العهد على دعم القطاع الرياضي بمختلف جوانبه، وتمكين شباب وشابات السعودية.
وقد أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن مشروع تروجينا سيسهم في إعادة تعريف مفهوم السياحة الجبلية العالمية عبر خلق منظومة سياحية صديقة للبيئة في كل أبعادها، تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز جودة الحياة، وتوفير حياة آمنة وصحية للجميع، وتؤكد سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على عناصر الطبيعة.
وأوضح سموه أن "تروجينا" ستشكل إضافة مهمة ونوعية للمشاريع السياحية في المنطقة، انطلاقًا من الاستثمار الأمثل للتنوع الجغرافي والبيئي لمناطق السعودية المختلفة وفق رؤى عصرية متقدمة، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، والاستفادة من الثروات الطبيعية، وتنميتها وحفظها للأجيال القادمة.