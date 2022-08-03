"تروجينا".. لماذا هي الخيار الأمثل لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية؟

وقد أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن مشروع تروجينا سيسهم في إعادة تعريف مفهوم السياحة الجبلية العالمية عبر خلق منظومة سياحية صديقة للبيئة في كل أبعادها، تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز جودة الحياة، وتوفير حياة آمنة وصحية للجميع، وتؤكد سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على عناصر الطبيعة.