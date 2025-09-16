20 متحدثًا في ملتقى جامعة جازان لأبحاث السرطان 2025

تنطلق صباح غدٍ الأربعاء فعاليات ملتقى جامعة جازان لأبحاث السرطان 2025، الذي تنظمه الجامعة بشراكة استراتيجية مع هيئة “تنمية البحث والابتكار والتطوير”، تحت شعار: “معًا نحو تحقيق المستهدفات الوطنية في مكافحة السرطان”.
ويشارك في الملتقى 20 متحدثًا من الباحثين والخبراء في مجال السرطان من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والطبية بالمملكة، عبر 5 جلسات علمية، إضافة إلى ورش عمل نوعية، وملصقات علمية، ومعرض مصاحب. كما يتيح الملتقى للمشاركين الاستفادة من 26 ساعة تعليم طبي مستمر.
ويهدف الملتقى إلى مناقشة التحديات البحثية وتحديد الأولويات الوطنية، وتبادل الخبرات في أساليب البحث والتقنيات الحديثة، وتحفيز الابتكار العلمي لتطوير حلول تُسهم في تحسين جودة حياة المرضى. كما يركز على رفع الوعي العلمي والمجتمعي بدور البحث في مكافحة السرطان، وتعزيز التعاون البحثي ضمن أولويات صحة الإنسان.
وتتضمن محاور الملتقى: الواقع الوبائي للسرطان في المملكة، والتحديات الوطنية في الوقاية والكشف المبكر، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الأبحاث.
ويُتوقع أن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج تُشكل إضافة معرفية داعمة للجهود البحثية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة.