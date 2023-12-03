عسير.. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعالج "103" بؤر لقرود "البابون"

وأوضح المركز في تقرير إحصائي أنه تمّت معالجة "103" بؤر لتكاثر قرود البابون، تضمّ قرابة "18" ألف قرد من خلال "86" مصيدة قامت بتنفيذها "36" فرقة ميدانية، مبيّنًا أن مشكلة تزايد أعداد قرود "البابون" جاءت نتيجة اختلال التوازن البيئي وتناقص أعداد المفترسات أو غيابها، ونقص الغذاء الطبيعي في موائل القرود بسبب الجفاف، إضافة إلى تغير السلوك لدى قرود البابون من برية إلى مستأنسة، وتغير سلوك التكاثر داخل القطيع، وتوفر مصادر غذاء بديلة من خلال الإطعام المباشر من السكان والسياح والإطعام غير المباشر من خلال حاويات النفايات والمكبات.