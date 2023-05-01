عن الشبو "شيطان المخدرات".. "العنزي": المادة المنشطة تصنعها العمالة الآسيوية محليًا

وفي مقاله "خطورة انتشار مخدر الشبو" بصحيفة "مكة"، يقول العنزي: "إن مخدر الشبو أو ما يعرف بالكريستال وأحيانًا الآيس هو واحد من أخطر صور الإدمان التي انتشرت مؤخرًا، ومادة الميثامفيتامين المنشطة للجهاز العصبي تصنع محليًا وفي الغالب من يقوم بتصنيعها العمالة الآسيوية، وهي على شكل بلورات أو حبيبات كريستالية زرقاء وبيضاء لامعة تشبه الملح ناصعة البياض، يتم حرقها واستنشاق أبخرتها عن طريق الأنف أو الفم، أو تدخينه أو حقنها عبر الوريد، وسرعة إدمان مخدر الشبو تفوق سرعة إدمان الكوكايين أو الحشيش أو غيرها من المخدرات؛ لذا يطلق عليها شيطان المخدرات!".